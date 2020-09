“Samsung Galaxy S20 FE Kost 699 Euro”

Alle specificaties van de Samsung Galaxy S20 FE zijn uitgelekt. Ook weten we dat er een 5G-uitvoering en een 4G-uitvoering op de markt verschijnt en dat de smartphone een adviesprijs meekrijgt van 699 euro.

De specificaties van de Galaxy S20 FE zijn opgedoken via de Chinese keuringsinstantie TENAA. De specificaties komen overeen met eerder gelekte specificaties die opdoken via de website WinFuture. De smartphone krijgt een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD+-resolutie van 2.400 x 1.080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor (5G-variant) of een Exynos 990-processor (4G-variant) en een 4.500 mAh accu.

Overige informatie ontbreekt, maar de geruchten spreken over 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met drie keer optische zoom. Volgens tech-lekker Roland Quadt krijgt de Fan Edition van de Galaxy S20 een adviesprijs mee van 699 euro. De 5G-uitvoering kost 749 euro. De Galaxy S20 FE komt op de markt in de kleuren wit, blauw, oranje, lavender (paarsachtig), groen en rood.

Samsung heeft persuitnodigingen verstuurd voor een evenement op 23 september. De fabrikant zal de Galaxy S20 FE op deze dag officieel introduceren.

via [AW]