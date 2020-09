“Google Komt 30 September Met Nieuwe ‘Google Chromecast met Google TV'”

Via het Amerikaanse warenhuis Target is informatie uitgelekt over de volgende Chromecast van Google. De nieuwe Google Chromecast lijkt een adviesprijs mee te krijgen van 59,99 dollar en zal verkocht worden onder de naam “Google Chromecast met Google TV“. Dit schrijft de website Android Police.

De prijs die staat bij de warenhuizen Home Depot en Walmart klopt volgens techjournalist Artem Russakovskii. Hij geeft via Twitter aan dat hij een adviesprijs van 60 dollar verwacht. De vorige Chromecast Ultra kreeg een adviesprijs mee van 69 dollar. De website XDA Developers schreef eerder echter dat de nieuwe Chromecast waarschijnlijk 80 dollar gaat kosten. We moeten dus nog even afwachten. De Europese prijzen zullen wel verschillen met die van Amerika.

De nieuwe Chromecast kenden we tot nu toe onder de tijdelijke codenaam Sabrina, maar de warenhuizen tonen nu de definitieve naam. Het apparaat heet “Google Chromecast met Google TV“. De nieuwe Chromecast komt 30 september uit en kan waarschijnlijk overweg met slimme deurbellen en videocamera’s van Nest.

via [androidplanet]