PostNL-app Geeft Nu Waarschuwing Als Bezorger Bijna Voor De Deur Staat

PostNL stuurt voortaan een melding als de postbezorger bijna bij je huis is aangekomen. Op deze manier weet je wanneer er iemand moet klaarstaan om het pakketje in ontvangst te nemen.

Het is lastig als je urenlang wacht op een pakketje zonder dat je precies weet wanneer de bezorger langs komt. PostNL stuurt wel een e-mail met een globale bezorgtijd, maar dit komt vaak neer op “ergens in de middag”.

Via de PostNL-app wil de dienst het nu wat makkelijker maken. Zo test PostNL momenteel een tracking-functie waarbij je op een kaartje ziet waar de bezorger zich bevindt. Deze optie werkt nu bij ongeveer 50 procent van de leveringen. PostNL wil het echter nog makkelijker maken door een kwartier voor de bezorger met je pakketje arriveert, een pushmelding te versturen waarin staat “De bezorger is er binnen nu en een kwartier. Tot zo.“

Het is nog onduidelijk of deze functie al bij alle pakketjes werkt of dat PostNL de functie nog aan het testen is.

via [AW]