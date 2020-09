Officieel: OnePlus Introduceert OnePlus 8T Op 14 Oktober

De geruchten over de lancering van de OnePlus 8T blijken te kloppen. De Chinese fabrikant heeft officieel bekendgemaakt dat de OnePlus 8T op 14 oktober geïntroduceerd zal worden.

De presentatie van de OnePlus 8T is live te volgen en start om 16:00. Waarschijnlijk krijgen we alleen de OnePlus 8T te zien. OnePlus zou dit keer namelijk niet van plan zijn om een Pro-versie op de markt te brengen.

Specificaties en beelden van de OnePlus 8T zijn eerder al opgedoken. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 120Hz scherm, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens. De OnePlus 8T draait uit de doos op Android 11.