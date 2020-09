Nokia 6.2 Ontvangt Beveiligingsupdate Van September 2020

HMD Global heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Nokia 6.2. Het gaat om de beveiligingsupdate van september 2020. Deze update zorgt er voor dat de smartphone weer een beetje beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De nieuwste beveiligingspatch voor de Nokia 6.2 is 15,77MB groot en komt nu binnen bij gebruikers. Het gaat om een kleine update zonder nieuwe functies of stabiliteitsverbeteringen.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]