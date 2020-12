Disney Plus Verhoogt Prijs Vanaf Februari 2021

Disney heeft besloten om de prijs van de streamingdienst Disney Plus vanaf 23 februari 2021 te verhogen naar 8,99 euro per maand. Dit is een prijsverhoging van 2 euro. Je kunt ook in één keer 89,99 euro betalen voor een heel jaar. In dit geval krijg je dus twee maanden gratis.

Disney Plus kost in Europa momenteel 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Disney vindt de prijsverhoging geoorloofd omdat het bedrijf ook een nieuw onderdeel zal toevoegen. Het nieuwe onderdeel heet ‘Star’ en bestaat uit nieuwe content zoals documentaires, films en series. Veel details over Star heeft Disney nog niet gegeven, maar het zou voornamelijk gaan om content voor volwassenen. De huidige bibliotheek wordt met de nieuwe content verdubbeld.

Disney Plus is sinds november in Nederland beschikbaar. Sinds september van dit jaar is de dienst ook in België te gebruiken. Wereldwijd heeft de dienst 86,6 miljoen betalende gebruikers, maar het bedrijf verwacht dat dit aantal in 2024 is gestegen naar 230 tot 260 miljoen betalende gebruikers.

via [androidplanet]