Disney Plus Maakt Abonnement Duurder

Disney+ heeft een prijsverhoging aangekondigd, waardoor klanten voortaan 2 euro meer moeten betalen voor een abonnement. De streamingdienst komt echter ook met een alternatief goedkoper abonnement.

Op dit moment heeft Disney de prijsverhoging alleen aangekondigd voor de Amerikaanse markt, waardoor we in Europa voorlopig nog hetzelfde blijven betalen. De kans is echter groot dat dit in de toekomst alsnog zal veranderen. Voorheen kostte een Disney+ abonnement 8,99 dollar, maar voortaan moeten klanten in de VS 10,99 dollar betalen. Voor mensen die dit niet willen betalen komt de streamingdienst met een goedkoper abonnement met advertenties.

Volgens Variety gaat dit goedkoper abonnement in Amerika 7,99 dollar per maand kosten. Voor de drie euro per maand die je bespaart krijg je wel advertenties te zien. Hoeveel advertenties is nog niet duidelijk, dit krijgen we waarschijnlijk pas te weten wanneer het abonnement beschikbaar is.

Disney+ telt inmiddels wereldwijd meer dan 150 miljoen abonnees. Dit is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. Concurrent Netflix telt momenteel 225 miljoen gebruikers, maar heeft een zware periode achter de rug en zag zijn gebruikers onlangs met 1 miljoen afnemen.

via [AW]