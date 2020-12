Oppo Start Uitrol Android 11 Voor Oppo Find X2 Pro

Oppo is begonnen met de uitrol van Android 11 met de ColorOS 11-schil voor de Oppo Find X2 Pro. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en is nu te downloaden in Europa, inclusief Nederland en België.

Gebruikers van de Oppo Find X2 Pro kunnen elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat de Android 11-update klaarstaat voor hun toestel. De Android 11-update komt samen met de ColorOS 11-schil die verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich meebrengt.

De nieuwste versie van Android rolt ook uit in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In het onderstaande overzicht zien we dat Oppo dezelfde update in Oekraïne en Turkije ook al uitrolt naar de Oppo Find X2, de Reno4 Lite en de Reno3.

via [droidapp]