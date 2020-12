Xiaomi Introduceert Volgende Week Xiaomi Mi 11 Met Snapdragon 888-soc

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf volgende week de Xiaomi Mi 11 zal introduceren. De Xiaomi Mi 11 is de eerste smartphone die beschikt over de nieuwe high-end Snapdragon 888-chipset van Qualcomm.

Xiaomi heeft op de Chinese website Weibo een uitnodiging geplaatst voor de introductie van de Xiaomi Mi 11. De Chinese fabrikant zal de smartphone op maandag 28 december introduceren. Kort na de introductie verschijnt de smartphone in China op de markt. In Europa moeten we vaak wat langer wachten.

De Xiaomi Mi 11 is de eerste smartphone met een Snapdragon 888-chipset. Dit is de opvolger van de Snapdragon 865-chipset en is de eerste high-end processor met geïntegreerde 5G-modem. Er zijn nog weinig specificaties uitgelekt over de Xiaomi Mi 11. Na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]