Samsung Galaxy Z Flip 5G Ontvangt Android 11-update

Samsung is begonnen met de wereldwijde uitrol van Android 11 voor de Galaxy Z Flip 5G. Dit is een maand eerder dan verwacht. De Galaxy Z Flip, de voorganger van de Z Flip 5G moet nog wat langer wachten op de update.

Samsung deelde kort geleden een Android 11-updateschema waarin stond dat de gebruikers van de Galaxy Z Flip 5G in januari een update naar Android 11 kunnen verwachten. Geheel onverwachts is Samsung echter nu al begonnen met de uitrol van de update. Android 11 met de One UI 3.0-schil is onder andere al binnengekomen bij de Zwitserse gebruikers.

De update met versienummer ‘F707BXXU1CTL6’ brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee én installeert gelijk de beveiligingspatch van december 2020. One UI 3.0 heeft een nieuwe overzichtelijkere interface gekregen die eenvoudiger en sneller te bedienen is. De update rolt wereldwijd uit, maar het kan een aantal dagen tot weken duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [AW]