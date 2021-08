Xiaomi Was Afgelopen Kwartaal Marktleider In Europa

Volgens onderzoeksbedrijf Strategy Analytics heeft Xiaomi het afgelopen kwartaal Samsung ingehaald op de Europese markt. De fabrikant wist meer smartphones te verkopen dan de concurrentie en was verantwoordelijk voor 25,3 procent van de Europese smartphonemarkt.

Xiaomi verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar in Europa 12,7 miljoen smartphones. Dit was goed voor een marktaandeel van 25,3 procent. Samsung was het afgelopen kwartaal goed voor 24 procent van de markt en Apple voor 19,2 procent. Op de vierde en vijfde plek staan Oppo (5,6%) en Realme (3,8%).

In het onderstaande overzicht zien we hoeveel de verkoopcijfers van de fabrikanten zijn gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We zien dat Xiaomi, Oppo en Realme steeds meer terrein winnen ten koste van andere merken. Het is interessant om te zien dat steeds meer mensen kijken naar “de relatief onbekende merken” en vaker kiezen voor een budget-toestel. Xiaomi zag vooral een grote groei in Rusland, Oekraïne, Spanje en Italië. Wel is het zo dat Samsung en Apple de grootse omzet noteren, omdat deze fabrikanten veel meer duurdere high-end smartphones verkopen.

Samsung heeft het het zwaarst te verduren, omdat de fabrikant in het hoge segment moet concurreren met de populaire iPhone en in het lage segment met budget-smartphones van Xiaomi. De mid-range Galaxy A-serie is wel erg succesvol. Als we naar de wereldwijde cijfers kijken staat Samsung met een marktaandeel van 19 procent nog wel bovenaan. Xiaomi staat op de tweede plaatst (17%) gevolgd door Apple (14%).

via [tweakers]