Introductie Xiaomi Redmi Note 10 Op 4 Maart

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 4 maart de Redmi Note 10-serie zal introduceren. De fabrikant heeft gelijk vijf teasers gedeeld die laten zien wat we kunnen verwachten.

Binnenkort kunnen we aantal nieuwe smartphones voor in de Redmi Note-serie verwachten. De wereldwijde introductie van de Redmi Note 10-serie staat op 4 maart ingepland. De onderstaande teasers suggereren dat de Note 10 een volledig nieuw ontwerp krijgt, spatwaterdicht is dankzij de IP52-certificering en beschikt over een Snapdragon-processor van Qualcomm. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een Snapdragon 750G-chipset, een 120Hz LCD-scherm en een 108MP hoofdcamera.

Naast de reguliere Redmi Note 10 verwachten we op 4 maart ook de Note 10 Pro te zien. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]