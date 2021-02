Sony Xperia 5 II Ontvangt Android 11-update

De Japanse fabrikant Sony is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Sony Xperia 5 II. De update die een aantal nieuwe functies met zich meebrengt rolde eerder al uit in andere landen.

Verschillende Nederlandse gebruikers van de Sony Xperia 5 II melden dat ze de Android 11-update hebben ontvangen. Android 11 komt binnen via een OTA-update “over the air” en gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat. Je kunt ook handmatig op updates controleren via het software-tabblad in de instellingen van de smartphone.

Sony Xperia 5 II

De Sony Xperia 5 II is een vlaggenschip-smartphone die sinds oktober 2020 in Nederland verkrijgbaar is. De Xperia 5 II beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met een 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een telelens met drie keer optische zoom. De smartphone is bij Coolblue verkrijgbaar voor 787 euro.

via [androidplanet]