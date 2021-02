One UI 3.1-update Uitgerold Naar Verschillende Samsung Galaxy-smartphones

Samsung heeft de One UI 3.1-schil naar verschillende Galaxy-smartphones uitgerold. De Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip krijgen allemaal de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil. De update brengt ook de beveiligingspatch van februari met zich mee.

Gebruikers van de eerder genoemde smartphones kunnen de komende weken een update verwachten naar One UI 3.1. In Nederland en België is de update momenteel alleen nog maar beschikbaar voor de Galaxy Z Flip en de Galaxy Z Fold 2-serie, maar de andere toestellen zullen snel volgen. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en de beveiligingspatch van februari dicht een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

One UI 3.1 geeft gebruikers een aantal nieuwe functies, waaronder een gum in de Galerij-app waarmee je ongewenste objecten uit een foto kunt halen, een verbeterde Single Take-functie, een verbeterde touch autofocus en een verbeterde auto-exposure controller. Ook is een nieuwe Eye Comfort Shield-functie toegevoegd die automatisch het blauwe licht aanpast naar het moment van de dag. Toch zijn niet alle functies van de schil meegenomen. Zo zijn Director View en Google Discover op het beginscherm niet aanwezig. Dit lijkt exclusief te zijn voor de Galaxy S21-serie.

In Nederland en België kunnen gebruikers van de Galaxy Z Flip-serie en de Galaxy Z Fold 2-serie de One UI 3.1-update nu downloaden. Gebruikers van de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20-serie zullen snel volgen. Samsung heeft ook aangegeven dat de update binnenkort uitrolt naar de Galaxy S10-serie, de Galaxy Note 10-serie, de Galaxy A70, de Galaxy A71, de Galaxy A50, de Galaxy A51, de Galaxy A80 en de Galaxy A90.

via [AW]