Aankomende Honor-smartphones Beschikken Weer Over Google Play Services

Honor was tot vorig jaar een submerk van Huawei en mocht vanwege de sancties die de Amerikaanse overheid aan Huawei oplegde niet langer gebruikmaken van de Google Play Services. Honor werd eind 2020 van de hand gedaan en dit blijkt een slimme zet te zijn geweest. De aankomende smartphones van het bedrijf beschikken namelijk weer over de applicaties en diensten van Google.

De Duitse tak van Honor heeft via Twitter bekendgemaakt dat de Honor 50 wordt voorzien van de Google Play Services. De tweet is inmiddels alweer verwijderd, maar de website Android Authority heeft voor die tijd en screenshot kunnen maken. Met de aanwezigheid van Google Play Services kan de smartphone weer gebruikmaken van YouTube, de App Store, Gmail en alle andere veelgebruikte Google-diensten.

Het is nog onduidelijk of dit nieuws betekent dat alle toekomstige Honor-smartphones weer worden voorzien van Google Play Services. Ook weten we nog niet of Honor zich weer op de Nederlandse markt gaat richten.

via [androidplanet]