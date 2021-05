Google Lanceert Nieuw Besturingssysteem Fuchsia OS

Google heeft onverwachts het nieuwe besturingssysteem Fuchsia OS gelanceerd. Fuchsia OS is als eerste beschikbaar voor Google’s Nest Hub-smart display. Fuchsia OS is een experimentele besturingssysteem die Google gaat gebruiken voor verschillende slimme apparaten.

Google heeft vijf jaar gewerkt aan Fuchsia OS en deze week is het bedrijf begonnen met de uitrol van het besturingssysteem. Fuchsia OS komt voorlopig alleen uit voor de eerste generatie van de Nest Hub. Volgens 9To5Google verandert er niets aan de functionaliteiten van de Google Nest Hub. Voorheen draaide de Nest Hub op Cast OS, een systeem dat net als Android is gebaseerd op Linux.

Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren voordat Fuchsia OS naar alle Google Nest Hub apparaten is uitgerold. Ook weten we nog niet of Google dit besturingssysteem in de toekomst wil installeren op smartphones.

via [AW]