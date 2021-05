Samsung Introduceert Nieuwe Tablet Galaxy Tab S7 FE

Samsung heeft in Duitsland een nieuwe tablet aangekondigd. De Samsung Galaxy Tab S7 FE is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy Tab S7 en beschikt onder andere over een 12,4-inch LCD-scherm en een Snapdragon 750G-processor met 5G-ondersteuning.

De Galaxy Tab S-serie van Samsung is heel populair, maar vanwege de stevige adviesprijs zijn de high-end tablets niet voor iedereen weggelegd. Voor de mensen met een iets kleiner budget heeft Samsung nu de Galaxy Tab S7 FE uitgebracht. FE staat voor Fan Edition en brengt net als bij de Galaxy S20 FE een goede prijs/kwaliteit verhouding met zich mee.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE beschikt over een 12,4-inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een Snapdragon 750G-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10,090 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 5MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De tablet heeft ondersteuning voor DeX en komt samen met een S Pen.

Samsung brengt een 5G-model en een Wifi-only model op de markt. De Galaxy Tab S7 FE met 5G-ondersteuning kost 649 euro. De adviesprijs van de WiFi-only uitvoering hebben we nog niet, maar waarschijnlijk ligt de adviesprijs 50 tot 100 euro lager. Samsung heeft nog niet bekendgemaakt vanaf wanneer de tablet in Nederland verkrijgbaar is.

via [droidapp]