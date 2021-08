“Samsung Galaxy Z Flip 3 Is 370 Euro Minder Duur Dan Voorganger”

Samsung zal op 11 augustus de nieuwste opvouwbare smartphones introduceren, maar de Europese adviesprijzen zijn nu al gelekt. De Galaxy Z Fold 3 is met een prijskaartje van 2009 euro ongeveer net zo duur als zijn voorganger, maar de Galaxy Z Flip 3 is wel een stuk voordeliger.

Als we de geruchtenverspreider SnoopyTech mogen geloven verschijnt de Samsung Galaxy Z Flip 3 in Europa op de markt voor een adviesprijs van 1029 euro. Dit is maar liefst 371 euro minder duur dan de originele Galaxy Z Flip, die 1500 euro kostte. Ook komt de prijs in de buurt van andere high-end vlaggenschip-smartphones. De Galaxy Z Fold 3 zal voor 2009 euro op de markt verschijnen. Dit is ongeveer net zo duur als de Z Fold 2, die een adviesprijs van 1999 euro meekreeg.

We raden aan om de prijzen nog met een korrel zout te nemen en even de officiële introductie af te wachten. De introductie zal al op 11 augustus plaatsvinden. Op dezelfde dag krijgen we ook de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2 te zien.

via [AW]