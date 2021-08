De Apple HomePod, uitgebracht op 9 februari 2018 in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, is een soort reactie op de speakers van Amazon en Google.

Nut van Apple HomePod

De Apple HomePod, uitgebracht op 9 februari 2018 in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, is een soort reactie op de speakers van Amazon en Google. Hij landde pas op 18 juni van hetzelfde jaar in Frankrijk. Dit apparaat is zowel elegant als origineel en heeft tot doel u een nieuwe manier van luisteren naar muziek te bieden. Met verschillende functies is HomePod op veel manieren nuttig. Laten we er meer over te weten komen in dit artikel.

Een luidspreker die wordt bestuurd door zijn virtuele assistent: Siri

Net als zijn concurrenten heeft Apple HomePod functies die afhankelijk zijn van een virtuele stemassistent genaamd Siri. Met verschillende microfoons is het ontworpen om alle vragen te beantwoorden die de gebruiker formuleert door zijn antwoorden op internet op te halen. Met andere woorden, Siri heeft het antwoord op vrijwel alles. Als je bijvoorbeeld de volgende voetbalwedstrijd wilt weten, informeert de spraakgids je over aankomende wedstrijden. Als je het weer wilt weten, weet je wanneer je je paraplu moet meenemen.

Daarnaast kun je met het systeem berichten versturen, zinnen vertalen, aantekeningen maken, wekkers en herinneringen plannen, maar ook bepaalde aangesloten objecten in huis via de Apple Home-applicatie onder controle krijgen. U kunt ook probleemloos Apple-services bestellen. Daarvoor hoef je alleen maar “Hey Siri” te zeggen en vervolgens je zin of je vraag te formuleren. Het doel van de speaker is meer dan alleen het leveren van geluid. Dit is een echte aanwinst die u dagelijks ondersteunt. Perfect-Acoustic heeft ons geholpen bij het schrijven van dit artikel.

Kwaliteitsaudio

Naast zijn functionaliteit als assistent of stemhulp, rechtvaardigt de Apple HomePod meer dan noemenswaardige geluidskwaliteit. Sterker nog, de speaker is uitgerust met een woofer, zeven tweeters en zes microfoons. Het heeft een A8-chip waarmee het tijdens het spelen de geluidsinstellingen kan aanpassen. Het doel is natuurlijk om een ​​optimale weergave te bieden, omdat de instellingen automatisch worden gewijzigd op basis van de objecten of elementen die het apparaat omringen. Een van de grote voordelen van de Apple HomePad is dat hij zich in realtime kan aanpassen aan elk type nummer en muziekstijl. Het meest indrukwekkende is echter zeker de kracht van de luidspreker, gezien zijn vrij compacte formaat.

Een sober en elegant ontwerp

Hoewel het merk Apple bekend staat om de zorg die ze aan hun producten besteden, is de HomePod geen uitzondering. Sober, maar niet minder elegant, de luidspreker heeft een origineel ontwerp met een ronde vorm en een nogal bijzondere stoffen bekleding. Hij weegt 2,5 kg, heeft een diameter van 14 cm en een hoogte van 17 cm.

Ergonomie op het rendez-vous

De bovenkant van Homepod is voorzien van een rond gevormd touchscreen-bedieningspaneel. Er is een scherm in geïntegreerd, waardoor de virtuele assistent zich kan materialiseren door middel van verschillende zeer succesvolle effecten. De volumeregeling is bijzonder eenvoudig en integreert perfect met de coating van het apparaat.