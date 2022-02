Motorola Moto G41 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Motorola Moto G41 is nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone zou oorspronkelijk op 14 februari in de winkels verschijnen, maar bij Belsimpel is de Moto G41 nu al verkrijgbaar. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 269,99 euro.

De Moto G41 beschikt over een 6,4-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een niet hele krachtige MediaTek Helio G85-processor, een plastic behuizing met een waterafstotende coating, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een microSD-kaart aansluiting, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Vanaf volgende week is de Moto G41 via alle grote telefoonwinkels verkrijgbaar in de kleuren zwart en goud, maar bij Belsimpel kun je de zwarte uitvoering nu al kopen voor 269 euro.

