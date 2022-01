Motorola Moto G71 En G41 Uitgebracht In Nederland

Motorola heeft twee nieuwe budget-smartphones uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Moto G41 en de Moto G71, die vanaf 14 februari verkrijgbaar zijn voor 269,99 euro en 299,99 euro. Beide smartphones hebben een 6,4-inch AMOLED-scherm.

Vanaf aankomende Valentijnsdag liggen de Moto G71 en de Moto G41 in Nederland in de winkels. De smartphones hebben een vergelijkbaar uiterlijk met een plastic behuizing, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 6,4-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie. De Moto G41 heeft een microSD-kaart-aansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Bij de Moto G71 ontbreekt microSD-ondersteuning en zit de vingerafdrukscanner aan de achterkant.







Motorola Moto G71

De Moto G71 beschikt intern over een Qualcomm Snapdragon 695-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Moto G41 heeft een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 48MP hoofdlens met beeldstabilisatie (OIS), een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.







Motorola Moto G41

De Motorola Moto G71 verschijnt op de markt in de kleuren Neptune Green, Arctic Blue en Iron Black voor een adviesprijs van 299,99 euro. De Motorola Moto G41 is verkrijgbaar in de kleuren Meteorite Black en Pearl Gold voor 269,99 euro.

via [AW]