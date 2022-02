[UPDATE] “Meta Overweegt Facebook en Instagram In Europa Offline Te Halen”

Meta dreigt Facebook en Instagram offline te halen als de Europese Commissie haar strengere regels voor gegevensbescherming doorvoert. Volgens de nieuwe wet moeten gegevens van Europeanen op Europese servers verwerkt worden. UPDATE: Meta heeft via een statement laten weten dat het bedrijf niet van plan is Facebook en Instagram in de EU offline te halen. De volledige statement staat onderaan dit artikel.

De nieuwe wet moet gegevens van inwoners in de EU beter beschermen. In de ‘Data Act’ staat dat gegevens van EU-burgers alleen op Europese servers verwerkt mogen worden. Momenteel mogen persoonlijke gegevens ook buiten Europa verwerkt worden, op bijvoorbeeld Amerikaanse of Chinese servers. Volgens de wetten in deze landen hebben inlichtingendiensten echter altijd toegang tot deze gegevens, wat natuurlijk niet ideaal is als je om je privacy geeft.

De EU zal de Data Act pas op 23 februari voorstellen, maar Meta heeft alvast opmerkelijk gereageerd. Het bedrijf dreigt namelijk om Instagram en Facebook weg te halen uit EU-landen als de Europese Unie de nieuwe wetgeving invoert. Het niet langer mogen uitwisseling van gegevens tussen verschillende landen en regio’s zou er namelijk voor zorgen dat doelgerichte advertenties niet meer werken. En dit is waar een groot deel van Meta’s inkomsten vandaan komt.

Facebook- en Instagram-gebruikers hoeven zich echter nog geen zorgen te maken. Ten eerste is de kans groot dat het gewoon om loze dreigementen gaat, want Meta zou een groot deel van zijn markt verliezen als het bedrijf in Europa stopt met zijn diensten, en ten tweede zal het nog jaren duren voordat de Data Act in werking treedt. Dus voorlopig kunnen wij de diensten gewoon blijven gebruiken.

UPDATE: “We hebben absoluut geen intentie noch plannen om weg te gaan uit Europa. Maar het feit is dat Meta net als vele andere bedrijven, organisaties en dienstverleners, afhankelijk is van data-uitwisseling tussen de EU en de VS om wereldwijde diensten te kunnen blijven aanbieden. Net als andere bedrijven volgen wij Europese wet- en regelgeving en vertrouwen wij op standaard contractbepalingen, en de hierbij horende bescherming van data, om wereldwijd onze diensten te kunnen aanbieden. Uiteindelijk hebben bedrijven transparante en eenduidige wereldwijde regels nodig om trans-Atlantische gegevensoverdracht op lange termijn veilig te laten verlopen. Net als meer dan 70 andere bedrijven die opereren in verschillende branches, houden we de potentiële gevolgen voor onze Europese dienstverlening aan de hand van deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. – Een woordvoerder van Meta“

via [AW]