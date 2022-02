Google Heeft Vorig Jaar 8,7 Miljoen Dollar Uitbetaald Via Zijn Bugprogramma

Google betaalde in 2021 in totaal 8,7 miljoen dollar aan ethische hackers die bugs en kwetsbaarheden hebben doorgegeven via het bughuntprogramma. Dankzij deze ethische hackers kan Google de bugs oplossen en Android weer wat veiliger maken.

Via het bugprogramma van Google kunnen onderzoekers gevonden bugs en kwetsbaarheden doorgeven die ze hebben gevonden in Android, Play, Chrome en Google webservices. Als het om een nieuwe kwetsbaarheid gaat geeft Google een beloning, die in sommige gevallen flink kan oplopen. Google heeft nu bekendgemaakt dat het bedrijf in 2021 2 miljoen dollar meer heeft uitbetaald dan in 2020. In totaal gaat het om 8,7 miljoen dollar aan beloningen.

Dankzij deze ongelooflijke onderzoekers bleven de Kwetsbaarheid Beloningsprogramma’s op Google groeien. We zijn verheugd te kunnen melden dat we in 2021 een record van $ 8.700.000 aan kwetsbaarheidsbeloningen hebben toegekend – waarbij onderzoekers meer dan $ 300.000 van hun beloningen doneerden aan een goed doel naar keuze.

De meeste beloningen gingen naar mensen die bugs in de Chrome-brower hebben gevonden. In totaal betaalde Google hier 3,1 miljoen dollar uit. Ook ging er 250.500 dollar naar de Chrome OS-bugs. Deze bedragen zijn verdeeld over 115 onderzoekers.

Google heeft 2,93 miljoen dollar aan beloningen uitgekeerd voor bugs in Android. De hoogste beloning was 157.000 dollar voor de vondst van een hele ketting aan exploits.

via [AW]