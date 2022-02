“Renders Van Samsung Galaxy A23 Uitgelekt”

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy A22, en de eerste renders van de Galaxy A23 zijn inmiddels online verschenen. De Galaxy A23 is een budget-smartphone met 5G-ondersteuning en een vernieuwde camera-module.

Samsung brengt naast de high-end Galaxy S-smartphones elk jaar ook een aantal voordeligere Galaxy A-toestellen op de markt. Zo komt Samsung binnenkort onder andere met de Galaxy A23. Beelden van de smartphone zijn al uitgelekt via de website CollegeDunia en het uiterlijk van de Galaxy A23 is niet heel spannend. Ondanks het wat gewone uiterlijk bevat de Galaxy A23 volgens de geruchten wel een aantal interessante specificaties.

Zo zou de smartphone beschikken over een groot 6,6-inch scherm en heeft de Galaxy A23 ondersteuning voor 5G. Ook zien we achterop een grote camera-module met grote lenzen, wat doet vermoeden dat de Galaxy A23 een betere camera krijgt dan de Galaxy A22. Overige specificaties ontbreken nog en we weten ook nog niet wanneer Samsung de Galaxy A23 zal introduceren.

via [androidplanet]