Samsung Stopt Verkoop Smartphones In Rusland

Samsung heeft vanwege de oorlog in Ukraine besloten om geen smartphones meer te leveren aan Rusland. Ook andere apparaten worden niet meer geleverd en diensten als Samsung Pay zijn stilgelegd. Samsung is een van de vele bedrijven die hebben besloten om Rusland te boycotten.

Naast smartphones zal Samsung ook geen computerchips en consumentenelektronica als televisies en koelkasten leveren. Eerder vroeg Mykhailo Fedorov, de vice-premier van Oekraïne, via Twitter of Samsung zijn activiteiten in Rusland kon staken. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dus gehoor gegeven aan die wens, alhoewel niet duidelijk is of het bericht van Fedorov de aanleiding was voor de boycot.

In een statement zegt Samsung het volgende: “Onze gedachten zijn bij iedereen die is getroffen door dit conflict. Het is onze prioriteit om medewerkers en hun families veilig te houden.” De fabrikant doneert ook 6 miljoen dollar aan het getroffen gebied.

Eerder besloten bedrijven als Apple, Microsoft en Google ook al om te stoppen met het leveren van bepaalde goederen of diensten.