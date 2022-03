Beelden Van Samsung Galaxy A33 en Galaxy A13 Uitgelekt

Op het internet zijn beelden verschenen van de Samsung Galaxy A13 en de Galaxy A33. Het gaat om twee mid-range smartphones met een vierdubbele camera en een grote 5000mAh accu.

Eind vorig jaar verscheen in Amerika een 5G-model van de Galaxy A13 op de markt. Dit model komt waarschijnlijk niet naar Europa, maar we verwachten wel een 4G-uitvoering. De smartphone beschikt volgens de laatste geruchten over een 6,6-inch Full-HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Samsung Exynos 850-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000mAh accu die je met 15W kunt opladen. De camera-module is minder dik dan die van de 5G-uitvoering. De camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De iets krachtigere Galaxy A33 beschikt over een 6,4-inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1200-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en opnieuw een 5000mAh accu.

De Galaxy A13 krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van rond de 200 euro. De Galaxy A33 verschijnt op de markt voor 300 tot 350 euro.

