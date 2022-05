Mobiele vindbaarheid: hoe scoor ik mobiel in Google?

We gebruiken onze mobiel steeds vaker om te surfen op het web. Daarom is het voor bedrijven en bloggers erg belangrijk om hun website te optimaliseren voor bezoekers met een smartphone of tablet. Ook hebben zoekmachines een voorkeur voor websites die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. In dit artikel bespreken wij een aantal punten om hoger te scoren in Google.

Om hoger te scoren in Google moet de beheerder van de website werken aan SEO, wat staat voor search engine optimization. Dit wil zeggen dat er gewerkt moet worden aan punten die zoekmachines zoals Google als positief zien. Denk bijvoorbeeld aan de laadsnelheid van de website. Hoe sneller hoe beter. Bezoekers hebben namelijk geen behoefte om eerst 20 seconden te moeten wachten voordat de website volledig geladen is. Ook de gebruikte teksten moeten goed geschreven zijn. Hierbij kan een online marketing bureau helpen. Dergelijke bedrijven weten namelijk precies welke teksten en zoekwoorden goed scoren in zoekmachines en kunnen op basis van deze informatie aantrekkelijke teksten schrijven.

Om ook op de mobiel hoog in de zoekresultaten te staan moet je er voor zorgen dat je website goed functioneert op de kleinere schermen. Hiervoor kun je een bedrijf inhuren of een plugin installeren die een mobiele thema installeert. Dit mobiele thema zorgt ervoor dat de afmetingen van de elementen zich aanpassen aan het schermformaat en dat de teksten goed leesbaar zijn. Ook laden mobiele thema’s doorgaans sneller dan een desktop-thema, wat weer een positief effect heeft op de positie in de zoekresultaten.

Het is belangrijk om te weten dat het maanden kan duren voordat je het effect te zien krijgt van de SEO die je hebt uitgevoerd. Google voert meerdere keren per jaar updates uit, waardoor je soms ineens hoger of juist lager in de zoekresultaten terecht kunt komen. Ook moet een website over veel content beschikken om opgenomen te worden in de database. Een enkele pagina met één verhaaltje gaat dus niet werken. Je bent vaak weken of zelfs maanden bezig met het schrijven van teksten voordat jouw website voldoende content heeft om hoog in de zoekresultaten te verschijnen.

Nadat je een mooie mobiele website hebt gebouwd en deze hebt gevuld met goede informatieve teksten kun je door naar de volgende stap, namelijk kwalitatief goede backlinks regelen. Zo is het belangrijk om in je teksten naar kwalitatief goede websites te linken, maar is het nog belangrijker dat andere websites naar jouw website linken. Als websites die al goed scoren in Google naar jouw website linken denkt Google dat jouw website ook belangrijke informatie bevat. Het gevolg hiervan is dat jouw website hoger scoort in Google. Links regelen kan bijvoorbeeld via gast artikelen of linkruil, maar voorkom spam en onnatuurlijk links, want dan kunnen backlinks juist een negatieve effect hebben.

Het belangrijkste is dat je geduld hebt en voor een hoge positie in Google wil werken. Snelle SEO bestaat vrijwel niet en daarom kan het snel demotiverend zijn.