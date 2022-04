Verkoop Smartphones In Q1 2022 Met 11% Gedaald

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Canalys blijkt dat de smartphoneverkoop in het eerste kwartaal van dit jaar met 11% is gedaald. De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung is met een marktaandeel van 24% nog altijd de grootste smartphonefabrikant.

Volgens Canalys zijn de wereldwijde smartphoneverkopen gedaald door de onrustige zakelijke markt. Denk hierbij aan de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Deze onrust lijkt vooral Chinese fabrikanten te raken. De grootste merken, Samsung en Apple, zagen hun marktaandeel namelijk stijgen.

De smartphoneverkoop mag dan zijn gedaald, de marktaandeel van Samsung groeide van 22% in het eerste kwartaal van 2021 naar 24% in het eerste kwartaal van 2022. Een half jaar geleden was Samsung’s marktaandeel nog 19%. Ook Apple ziet zijn marktaandeel groeien van 15% een jaar geleden naar 18% dit jaar. Een analist van Canalys zegt hierover het volgende:

Ondanks de dreigende onzekerheid op de wereldmarkten, versnelden de toonaangevende leveranciers hun groei door hun portfolio’s voor 2022 te verbreden. Samsung voerde bijvoorbeeld de productie van zijn A-lijn op om (nog) beter te kunnen concurreren in het budget en midrange-segment.

In het onderstaande overzicht zien we dat Chinese merken als Xiaomi, OPPO (OnePlus) en Vivo allemaal 1 of 2 procent van hun marktaandeel hebben ingeleverd.

via [AW]