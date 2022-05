Een website maken in 2022, hoe werkt dat?

Steeds meer mensen hebben een eigen ruimte op het internet om informatie te delen met anderen. Dit kan een enkele startpagina zijn om je hobby te delen, een simpele website om een product te verkopen of een uitgebreide website ter promotie van je bedrijf. Tegenwoordig is het vrij eenvoudig om zelf een website op te bouwen en in dit artikel delen wij graag een aantal tips.

Wil je een eigen website maken dan kan dat tegenwoordig heel snel met een website maker. Je kunt kiezen uit verschillende software pakketten, maar WordPress is veruit de meest populaire website maker. Veel hosting aanbieders beschikken over een installatiesysteem waarmee je heel eenvoudig WordPress kunt installeren. Na het invullen van een formulier staat de basis van de WordPress website binnen enkele minuten al online. Vervolgens kun je aan de slag met de details, zoals het installeren van een thema, het toevoegen van de benodigde plugins en het publiceren van artikelen en andere teksten. Volg de stappen van deze wordpress site handleiding om een volledige WordPress site in elkaar te zetten.

Er zijn een hoop Nederlandse Hosting-aanbieders met een WordPress installer. Denk bijvoorbeeld aan Strato of Vimexx. Bij deze aanbieders heb je voor slechts enkele euro’s per maand al een snelle hosting pakket met een bijbehorende domeinnaam. Het kiezen van een juiste domeinnaam is erg belangrijk. De naam van de URL moet namelijk eenvoudig te onthouden zijn en duidelijk maken om wat voor website het gaat. Er zijn echter al meer dan 350 miljoen domeinnamen geregistreerd, waardoor de meeste voor de hand liggende namen al bezet zijn. Je moet dus creatief te werk gaan om een pakkende domeinnaam te kiezen. Neem hiervoor de tijd. Je kunt hier controleren of jouw gekozen domeinnaam al in gebruik is of nog beschikbaar is.

Mensen die online één of meerdere producten willen verkopen hoeven niet perse voor WordPress te kiezen. Voor dergelijke ondernemers is Shopify een erg populair alternatief. Shopify is een kant en klare webshop aanbieder met een groot CMS die alles over je verkopen weergeeft in handige grafieken en overzichten. Je kunt zien hoeveel bestellingen er zijn geplaatst, welke bestellingen zijn afgerond, wat de opbrengsten zijn en hoe groot de voorraad nog is. Met WordPress is dit ook allemaal mogelijk, maar bij Shopify zitten deze functies standaard ingebouwd. Wel moet je bij Shopify $29 per maand betalen, dus Shopify is alleen interessant voor winstgevende webshops. Wil je met WordPress een webwinkel beginnen dan moet je een plugin zoals WooCommerce installeren.