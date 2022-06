Smartphonefabrikanten Zien Dalende Verkoop In Europa, Op Realme Na

Vrijwel alle fabrikanten zagen in het eerste kwartaal van 2022 de smartphoneverkoop dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het merk Realme noteerde echter een groei van maar liefst 67 procent.

Volgens onderzoeksbureau Counterpoint Research zijn er in Q1 2020 in Europa 49 miljoen nieuwe smartphones over de toonbank gegaan. Dit is een daling van 12 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Samsung staat met een aandeel van 35% opnieuw ruim op de eerste plek. Toch verkocht de Zuid-Koreaanse fabrikant 16% minder smartphones dan in het eerste kwartaal van 2021. Apple zag een daling van 6% en staat op de twee plek met een marktaandeel van 25%. De top vijf wordt aangevuld door Xiaomi, OPPO en Realme.

De dalende smartphoneverkoop is onder andere het resultaat van het tekort van materialen door de covid-lockdowns in China, de stijgende inflatie en de oorlog in Ukraine. Zo hebben verschillende merken besloten om zich terug te trekken uit de Russische markt.

Het valt echter op dat het merk Realme wel wist te groeien tijdens deze moeilijke periode. Realme verkocht 67% meer smartphones en zag zijn Europese marktaandeel groeien van 2% naar 4%.

via [droidapp]