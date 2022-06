Print Jouw Smartphone Foto’s Op Alle Soorten Materiaal Met FotoCadeau

We dragen onze smartphone altijd bij ons en maken vrijwel dagelijks nieuwe foto’s. Dit is ideaal om leuke herinneringen snel met anderen te delen aan bijvoorbeeld de eettafel of via social media, maar veel van ons kijken zelden onze honderden of soms zelfs duizenden foto’s op onze smartphone terug. Toch staan er waarschijnlijk genoeg foto’s op je smartphone waar je blij van wordt wanneer je er naar kijkt. Daarom kun je deze foto’s het beste gewoon uitprinten en ergens in je slaapkamer of woonkamer ophangen. Hier is waar Fotocadeau.nl van pas komt.

Het uitprinten van een foto op een simpel A4tje kan iedereen, maar de kwaliteit valt tegen en de mogelijkheden zijn beperkt. Bij Fotocadeau.nl zijn de mogelijkheden echter vrijwel onbeperkt en krijgen jouw foto’s de aandacht die ze verdienen. Zo kun je bij Fotocadeau een foto behang op maat laten maken, een collage op aluminium laten printen of lekker creatief te werk gaan met hexagons. Wij hebben verschillende prints afgenomen bij FotoCadeau en wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit. Hieronder zie je het result van verschillende collages die we hebben geprint, bestaande uit foto’s die zijn gemaakt tijdens onze laatste vakantie. De hexagon collectie hangt aan onze koelkast, de aluminium print met als thema “de blauwe zee” staat op de dressoir in de woonkamer en de vierkante collectie die is geprint op forex krijgt een plekje in de toekomstige yoga kamer.

hexagon print

aluminium print

forex print

Zoals je kunt zien heeft elke collectie een totaal andere uitstraling, ondanks dat alle printen bestaan uit vergelijkbare vakantiefoto’s. Dit komt doordat de foto’s op verschillende materialen zijn geprint en doordat wij verschillende vormen hebben uitgekozen. Zo heeft de langwerpige zwarte aluminium collage een luxe uitstraling, waardoor deze collage prima in de woonkamer past. De hexagon collectie is daarentegen een stuk speelser en is daardoor de perfecte keuze om mijn ongeorganiseerde verzameling koelkastmagneten te vervangen. Door te spelen met verschillende maten en verschillende materialen kun je een uitstraling creëren die bij alle soorten interieur passen.





Fotocadeau heeft het creëren van een eigen print of collage zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Je selecteert het product en materiaal waarop je wil printen, kiest vervolgens het formaat en upload daarna de foto’s. Je bent in principe al klaar om de bestelling af te ronden, maar als je wilt kun je nog simpele edits uitvoeren, zoals in/uitzoomen van de foto, de achtergrondkleur veranderen of teksten toevoegen.

Kortom, bij Fotocadeau zijn de mogelijkheden onbeperkt. Of je nou leuke onderzetters wilt printen, een gepersonaliseerde smartphone case wilt maken of een leuke collage voor aan de muur wilt bestellen, het is allemaal mogelijk. Heb je een groot feest of wil je het gewoon groots aanpakken, overweeg dan het product wandkleed industrieel. Een wandkleed brengt namelijk een hoop voordelen met zich mee. Zo kun je uit vele maten kiezen, inclusief maten van meer dan 2 meter, kun je de wandkleed gewoon wassen en strijken als dit nodig is en kun je een wandkleed makkelijk oprollen of verhuizen.