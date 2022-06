Nieuwe Spyware ‘Hermit’ Infecteert Zowel Android- als iOS-apparaten

Het securitybedrijf Lookout heeft nieuwe Spyware gevonden die Android- en iOS-telefoons infecteert om persoonlijke informatie stelen. Google waarschuwt nu voor de ‘Hermit’ spyware, die waarschijnlijk wordt verspreid via een downloadlink in sms’jes.

De nieuwe spyware met de naam ‘Hermit’ verspreid zich via een URL link, waarbij het slachtoffer die op de link klikt wordt gevraagd om via een website een app te installeren. Na het installeren van de app verzamelt de software persoonlijke data, zoals chatberichten, telefoongesprekken, foto’s, e-mails en locatiegegevens.

Net als de bekendere Pegasus-malware wordt de Hermit-spyware onder andere gebruikt door overheden. Volgens securitybedrijf Lookout is de spyware al ingezet door overheden in Kazachstan, Syrië en Italië. De spyware is voornamelijk gemaakt om gegevens van politici, journalisten en andere personen die de overheid in de gaten wil houden te achterhalen. Hermit zit slim in elkaar, omdat de spyware zich kan aanpassen om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Volgens Google is de Hermit-spyware gemaakt door de commerciële spywareverkoper RCS Labs, dat is gevestigd in Italië. RCS Labs ontkent de beweringen.

