“Specificaties Van Xiaomi 12T Uitgelekt”

Xiaomi werkt aan een opvolger van de Xiaomi 12, die de naam Xiaomi 12T meekrijgt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt onder andere een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en ondersteuning voor 120W snelladen, waarmee je de accu in minder dan 20 minutes volledig kunt opladen.

De Xiaomi 12-serie is slechts een aantal maanden in Nederland verkrijgbaar, maar de Chinese fabrikant is zich volgens de geruchten nu alweer aan het voorbereiden op de lancering van de volgende vlaggenschip. De eerste specificaties van de Xiaomi 12T zijn inmiddels uitgelekt en als de geruchten kloppen is de Xiaomi 12T opnieuw een aantrekkelijke smartphone.

Volgens tech-lekker Mukul Sharma rust Xiaomi de Xiaomi 12T uit met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dit is momenteel de krachtigste chipset van Qualcomm. Intern vinden we verder 128GB of 256GB opslagruimte en maximaal 12GB werkgeheugen, wat meer dan genoeg is om meerdere zware applicaties tegelijkertijd vloeiend te laten draaien. Voorop vinden we een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en de accu kan met een snelheid van 120 Watt opladen. Met deze snelheid is een lege accu binnen 20 minuten weer volledig opgeladen. We verwachten dat de Xiaomi 12T vrijwel hetzelfde uiterlijk krijgt als de huidige Xiaomi 12. De introductie zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.

Xiaomi 12T (tentative name)

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB RAM variant is possible too

Android 12/MIUI 13

NFC

Snapdragon 8+ Gen 1

120Hz AMOLED

120W fast charging

OIS.#Xiaomi #Xiaomi12T — Mukul Sharma (@stufflistings) June 27, 2022

via [androidplanet]