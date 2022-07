Nieuwe Malware Op Miljoenen Android-smartphones Geïnstalleerd

Er is een nieuwe malware opgedoken die via 8 verschillende Android-apps op drie miljoen apparaten is terechtgekomen. De malware start stiekem dure abonnementen op de getroffen apparaten.

In de Google Play Store zijn acht applicaties ontdekt die achter de rug van de gebruiker een premium abonnement starten. Dit ontdekte beveiligingsonderzoeker Maxime Ingrao van Evina. De apps met de malware “Autolycos”, werden in juni van 2021 al ontdekt, maar het duurde nog zes maanden voordat de apps eindelijk uit de Play Store werden verwijderd. Twee van de acht apps waren zelf tot een paar dagen geleden nog te downloaden.

Controleer of je een van de onderstaande apps geïnstalleerd hebt. Zo ja, verwijder deze dan direct. Controleer ook of je geabonneerd bent op een dienst waarvan je niet op de hoogte bent. Dit kun je doen door de Play Store te openen, op het profielicoontje te klikken en dan ‘Betalingen en abonnementen‘ te selecteren.

De malafide apps:

– Vlog Star Video Editor (com.vlog.star.video.editor)

– Creative 3D Launcher (app.launcher.creative3d)

– Wow Beauty Camera (com.wowbeauty.camera)

– Gif Emoji Keyboard (com.gif.emoji.keyboard)

– Freeglow Camera 1.0.0 (com.glow.camera.open)

– Coco Camera v1.1 (com.toomore.cool.camera)

– Funny Camera (com.okcamera.funny)

– Razer Keyboard & Theme (com.razer.keyboards)

via [AW]