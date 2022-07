Is investeren in Bitcoin op dit moment veilig?

Bitcoin is een trending onderwerp op investerings- en technologieplatforms, waarbij veel leiders in de sector het steeds meer omarmen. Bitcoin zorgt voor een financiële revolutie en stimuleert innovaties die bijna elke economische sector wereldwijd ingrijpend zullen veranderen. Naast dagelijkse transacties vergemakkelijkt Bitcoin ook vlotte, veilige en relatief goedkopere grensoverschrijdende geldtransfers en investeringen.

Volgens toonaangevende cryptouitwisselingsplatformen neemt het dagelijkse handelsvolume in Bitcoin toe, omdat investeerders zich haasten om er een deel van te bemachtigen. Sommige institutionele investeerders blijven echter sceptisch over beleggingen in Bitcoin, vooral vanwege zorgen over de volatiliteit en de druk van de regelgeving. Is het dus veilig om nu in Bitcoin te investeren? Dit is waarom u vandaag in Bitcoin zou moeten investeren:

Autonomie bij financiële transacties

Verschillende overheden hebben hun bezorgdheid geuit over de decentralisatie van Bitcoin en zijn nu van plan om de markt te reguleren. Sommige landen, waaronder China, hebben zelfs een totaalverbod op crypto-activiteiten uitgevaardigd. Er is echter nog steeds geen consensus over de Bitcoin-regelgeving. Dat betekent dat u Bitcoin kunt kopen, verkopen en bijhouden zonder tussenkomst van buitenaf.

Doordat er geen overheidsregels zijn voor Bitcoin-transacties, kunt u wereldwijd rijkdom vergaren wanneer het u uitkomt. Bovendien zijn er bij Bitcoin-transacties geen tussenpersonen betrokken. En dit stelt investeerders in staat Bitcoins te kopen en hun vermogen te beheren zoals zij dat willen.

Bitcoin maakt komaf met de bureaucratie van de traditionele systemen en geeft zijn gebruikers de verdiende autonomie bij financiële transacties. U kunt er zelfs anoniem transacties mee verrichten zonder uw echte identiteit prijs te geven.

Robuuste toepassingen in de echte wereld

Bitcoin wordt steeds waardevoller nu mensen de reële toepassingen ervan ontdekken. Veel handelaars zijn overgeschakeld op cryptobetalingen, zodat hun klanten voor goederen en diensten kunnen betalen in Bitcoin. Andere organisaties en personen gebruiken Bitcoin ook om internationaal geld te versturen en te ontvangen. In tegenstelling tot andere elektronische betaalmethodes, vergemakkelijkt Bitcoin snelle, veilige en goedkopere transacties.

Bitcoin is een zeer volatiel actief, maar het is beter bestand gebleken tegen inflatierisico’s dan traditionele activa. Institutionele investeerders en beginnende traders kopen en verhandelen het dus steeds vaker om hun portefeuilles te diversifiëren en hun vermogen te beschermen tegen inflatie. Bovendien stellen de prijsschommelingen van Bitcoin traders in staat winst te genereren door het te kopen en verkopen op cryptobeurzen zoals https://bitcoin-system.nl/.

De blockchain is een revolutionaire technologie die de drijvende kracht is achter innovaties in tal van sectoren. Verschillende wereldwijde bedrijven testen momenteel blockchain-integratie om slimme contracten, supply chain management en verloningsprocessen te stroomlijnen. De integratie ervan zou bedrijven in staat stellen hun operationele kosten te verlagen en hun efficiëntie te verbeteren.

De robuuste toepassingen van Bitcoin in de echte wereld bieden investeerders meer flexibiliteit, zodat u de meest geschikte beleggingsalternatieven kunt kiezen die aansluiten bij uw doelen en voorkeuren.

Verbeterde transactiebeveiliging

De belangrijkste reden waarom de meeste mensen in Bitcoin investeren is misschien wel de verbeterde netwerkbeveiliging. Bij Bitcoin-transacties zijn geen tussenpersonen betrokken zoals bij traditionele geldtransfers. In plaats daarvan verifieert en valideert de onderliggende blockchain-technologie transacties op een gedecentraliseerd digitaal grootboek.

De blockchain past versleuteling toe om de openbare adressen en transactiegeschiedenissen van Bitcoingebruikers te valideren op een onomkeerbaar grootboek. Dat maakt het voor gebruikers onmogelijk om transacties om te keren of dezelfde tokens voor afzonderlijke betalingen te gebruiken. Bovendien is het openbaar grootboek toegankelijk voor alle gebruikers, wat de transparantie van de financiële transacties ten goede komt.

Potentiële toekomstige groei

In tegenstelling tot traditionele activa, heeft Bitcoin een afgetopte marktkapitalisatie van slechts 21 miljoen tokens, waarvan er al ongeveer 19 miljoen op de markt zijn. Bitcoin wordt ook gehalveerd, waardoor het aanbod verder beperkt wordt. De vraag naar Bitcoin groeit echter dagelijks. Door het afnemende aanbod en de toenemende vraag kan Bitcoin in de loop der tijd enorm in waarde stijgen. Dat betekent dat het in de toekomst ongetwijfeld duur zal worden en enorme winsten zal opleveren voor vroege gebruikers. Sommige deskundigen voorspellen dat de Bitcoinprijs tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 de $100.000 zal overschrijden. Net als andere investeringen heeft Bitcoin unieke voordelen en risico’s die elke investeerder zou moeten kennen. Desondanks is in het bovenstaande artikel uitgelegd waarom het veilig is om nu in Bitcoin te investeren.