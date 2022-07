Bèta Van Nova Launcher 8 Nu Beschikbaar

De Nova Launcher is een van de meest populaire launchers voor Android en binnenkort kunnen we een nieuwe versie verwachten die onder andere het Materiaal You-design met zich meebrengt. De eerste bèta van Nova Launcher versie 8 is nu beschikbaar.

Minder dan een jaar geleden verscheen Nova Launcher 7 in de Google Play Store en de opvolger kunnen we snel verwachten. Mensen die Nova Launcher 8 alvast willen testen kunnen nu de bèta downloaden. Dankzij de lancering van de eerste bèta weten we gelijk welke verbeteringen de update met zich meebrengt.

Het valt gelijk op dat de Nova Launcher 8 ondersteuning voor het Material You-design heeft gekregen. Bij het Material You-design passen de kleuren van de interface zich aan aan de gekozen achtergrond. Ook zien we dat het instellingen menu een make-over heeft gekregen. Deze make-over moet de instellingen beter bedienbaar maken. De volledige changelog staat hieronder:

– Material You – Custom color schemes based on wallpaper colors

– Redesigned Nova Settings

– New swipe left/right desktop gestures

– Align Bottom immersive folders

– Rebased on Launcher3 Android 12L

– Android 13 fixes

Je kunt de APK van de Nova Launcher 8 bèta hier downloaden.

via [droidapp]