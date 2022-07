Netflix Gaat Extra Kosten Rekenen Voor Delen Van Wachtwoord

Netflix heeft een nieuwe test gestart waarbij het delen van een wachtwoord voor een Netflix-account voortaan extra kost. Het bedrijf doet dit in de hoop de recente teleurstellende cijfers te compenseren. Op deze manier kan Netflix namelijk meer verdienen zonder het Netflix-abonnement duurder te maken.

Netflix voert de test momenteel uit in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek, waar een abonnement voortaan geldig is voor één huishouden. Je kunt een Premium-account dus niet meer delen met vrienden. Wel is het nog mogelijk om op 4 gelijktijdige toestellen binnen hetzelfde huishouden hetzelfde Netflix-abonnement te gebruiken. Wanneer een account meer dan twee weken op een andere locatie gebruikt wordt zal Netflix omgerekend tussen de 1,70 en 3 euro extra in rekening brengen.

De nieuwe regel geldt overigens niet voor tablets, laptops en smartphones, omdat deze apparaten altijd onderweg zijn en dus vaak buitenshuis gebruikt worden. De extra kosten zal dus alleen in rekening worden gebracht bij accounts op vaste tv’s. Ook zorgt de tijdlimiet van twee weken ervoor dat de nieuwe regelgeving geen effect heeft op vakantiegangers.

