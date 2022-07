“Nieuwe Renders Van Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Gelekt”

Samsung zal op 10 augustus zijn nieuwste opvouwbare smartphones officieel introduceren, maar renders van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 zijn inmiddels al uitgelekt. Op de nieuwste renders zien we hoe de smartphones er uitzien wanneer ze zijn opengeklapt.

Samsung is de meest succesvolle fabrikant op het gebied van opvouwbare smartphones. We kijken daarom al een lange tijd uit naar de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. De officiële introductie zal hoogstwaarschijnlijk op 10 augustus plaatsvinden en tech-lekker Evan Blass deelt via de website 91Mobiles alvast wat persrenders van de smartphones.

We zien de Galaxy Z Fold 4 in de kleuren zwart, blauw en goud. De Galaxy Z Flip 4 verschijnt op de markt in vier kleuren, namelijk zwart, paars, goud en zilver. Volgens Evan Blass zal Samsung ook nog een aantal speciale kleurenedities uitbrengen.

Volgens de geruchten gebruikt Samsung bij de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 lichtere en dunnere materialen. De schermen zijn iets breder en de behuizing is strakker dan die van hun voorgangers. Intern vinden we onder andere een krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor. De Galaxy Z Flip 4 heeft maximaal 512GB opslagruimte en de Galaxy Z Fold 4 heeft maximaal 1TB opslagruimte. Samsung zal tegelijk met de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 ook de Galaxy Watch 5 (Pro) introduceren.

via [AW]