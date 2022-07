Samsung Introduceert Fotobewerker Galaxy Enhance-X

Samsung heeft een nieuwe fotobewerker voor Android uitgebracht. De app met de naam Galaxy Enhance-X geeft je meer bewerkingsopties dan de standaard editor. De app is uitgebracht voor Galaxy-toestellen met Android 10 of nieuwer.

De galerij-app van Samsung bevat al een fotobewerker, maar met Samsung Galaxy Enhance-X krijg je meer mogelijkheden, omdat de app gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Met de aanwezige AI-technologie kun je met één druk op het scherm een afbeelding een ander uiterlijk geven. Een soort splitscreen geeft je een duidelijk beeld van de wijzigingen die worden doorgevoerd.

Naast opties die foto’s een ander uiterlijk moeten geven is het ook mogelijk om donkere foto’s lichter te maken, reflecties te verwijderen en onscherpe gedeeltes van foto’s scherper te maken. Samsung Galaxy Enhance-X is te downloaden in de Galaxy Store en werkt alleen op Android 10 of nieuwer.

via [droidapp]