Vivo-smartphones Vanaf Morgen Officieel In Nederland Verkrijgbaar

Vivo heeft de officiële lancering van het merk in Nederland aangekondigd. Vanaf 27 juli zijn drie smartphones van Vivo verkrijgbaar. De prijzen van de toestellen variëren van 219 euro tot en met 1099 euro. Er is dus voor elk budget een smartphone beschikbaar.

Vivo is een Chinese fabrikant die al meer dan 400 miljoen smartphone-gebruikers telt. Het merk is vooral groot in Zuid Azië. In Nederland is Vivo echter nog een onbekende speler, maar daar zal de komende tijd verandering in komen. Vivo is namelijk officieel begonnen met de verkoop van zijn smartphones in ons land. België zal op termijn ook volgen.

Vivo is net als OnePlus, Oppo, iQOO en RealMe onderdeel van BKK Electronics. Vivo claimt echter een uniek bedrijf te zijn: “We zijn aparte bedrijven met apart productieproces. Er zijn wel wat overeenkomsten in de interface, maar functies zijn wel anders.“

Via een persbericht geeft Vivo aan dat de X80 Pro, de Y76 en de Y33s de eerste drie Vivo-smartphones zijn die in Nederland in de winkels komen te liggen. De Vivo Y76 en Y33s zijn twee budget-smartphones, maar de Vivo X80 Pro is een echte vlaggenschip-smartphone die gebruikmaakt van een Snapdragon 8 Gen 1 processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een extra grote in-display vingerafdrukscanner, 80W FlashCharge en een vierdubbele Zeiss camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en twee telelenzen waarmee je tot 5,5x optisch kunt inzoomen. Voorop vinden we een 6,78-inch 120Hz AMOLED-scherm. De Vivo X80 Pro krijgt een adviesprijs mee van 1099 euro. De voordelige Vivo Y76 kost 299 euro en voor de Vivo Y33s betaal je 219 euro.

Vivo werkt met verschillende winkels om zijn smartphones in Nederland aan te bieden. De smartphones zijn als eerste verkrijgbaar bij Belsimpel.

via [AW]