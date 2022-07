Nieuw Facebook-tabblad Toont Tijdlijn In Chronologische Volgorde

Facebook heeft een nieuw tabblad aan zijn social media dienst toegevoegd. Het gaat om een nieuw “overzichten” tabblad, waarin berichten in chronologische volgorde worden weergegeven. In de standaard tijdlijn worden berichten niet op chronologische volgorde weergegeven, maar op basis van wat Facebook denkt dat je wilt zien.

In de Facebook-app is een nieuwe optie toegevoegd aan de navigatiebalk. Wanneer je deze optie selecteert krijg je je berichten in chronologische volgorde te zien. Het gaat om berichten van vrienden, groepen, pagina’s en favorieten. Volgens CEO Mark Zuckerberg wil Facebook gebruikers met de nieuwe optie meer controle geven over de tijdlijn.

Het nieuwe Overzichten-tabblad zal geleidelijk worden uitgerold en moet de komende weken bij alle gebruikers aanwezig zijn. Het hoofdscherm van Facebook blijft een tijdlijn tonen die gebruik maakt van het algoritme van Facebook.

via [droidapp]