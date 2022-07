“Deze Xiaomi-smartphones Ontvangen MIUI 14-update”

Xiaomi werkt aan een nieuwe versie van zijn MIUI Android-schil die eind 2022 zal worden uitgerold. Veel details over MIUI 14 hebben we nog niet, maar er zijn al wel een aantal screenshots opgedoken. Ook is er een lijst van smartphones gedeeld die waarschijnlijk een MIUI 14-update ontvangen.

De nieuwste Android-schil van Xiaomi zal weer een aantal aanpassingen met zich meebrengen. Zo zal MIUI 14 volgens de berichten een ingebouwde bescherming tegen fraude met zich meebrengen en zal het mogelijk worden om meer voorgeïnstalleerde apps te verwijderen. Ook zal het meldingenoverzicht meer functies krijgen.

De update zal eind dit jaar worden uitgerold naar de eerste smartphone van Xiaomi en de community-website Xiaomiui heeft nu een lijst gedeeld van alle smartphones die de update waarschijnlijk kunnen downloaden. Het gaat om Xiaomi-, Redmi- en Poco-toestellen:

Xiaomi

– Xiaomi 12

– Xiaomi 12 Pro

– Xiaomi 12X

– Xiaomi 12 Lite

– Xiaomi 11T

– Xiaomi 11T Pro

– Xiaomi Mi 11

– Xiaomi 11 Lite

– Xiaomi Mi 11 Lite 5G

– Xiaomi Mi Note 10 Lite

– Xiaomi Mi 10

– Xiaomi Mi 10 Pro

– Xiaomi Mi 10 Lite

– Xiaomi Mi 10T

– Xiaomi Mi 10T Pro

– Xiaomi Mi 10T Lite

– Xiaomi Pad 5

Redmi

– Redmi Note 11

– Redmi Note 11 Pro

– Redmi Note 11 Pro+ 5G

– Redmi Note 11S

– Redmi Note 11 Pro 5G

– Redmi Note 10 Pro

– Redmi Note 10 Pro Max

– Redmi Note 10

– Redmi Note 10 5G

– Redmi Note 8 (2021)

– Redmi 9T

Poco

– POCO M2

– POCO M3

– POCO M4 Pro 4G

– POCO M4 5G

– POCO X4 Pro 5G

– POCO M2 Pro

– POCO M4 Pro 5G

– POCO M3 Pro 5G

– POCO X3 NFC

– POCO X3

– POCO X3 Pro

– POCO X4 GT

– POCO F4

– POCO F3

– POCO F3 GT

via [AW]