Waar moet je op letten bij het afsluiten van een telefoon abonnement?

Mobiele telefoon contracten zijn een geweldige manier om een ​​nieuwe mobiele telefoon te krijgen, maar ze kunnen ook duur zijn als je niet weet wat je doet. Met de volgende tips voorkom je dat je wordt overvallen door verborgen kosten en kosten bij het afsluiten van je volgende telefoonabonnement, zoals een iPhone se 2022 abonnement.

Contractduur

Je moet altijd letten op de duur van je contract zoals die bij simyo telefoons worden aangeboden. De meest voorkomende contracten zijn die van een jaar. Je kunt echter ook een telefoon contract voor twee of drie jaar afsluiten, of zelfs zes maanden als je flexibel wilt zijn. Hoe langer de looptijd van je contract, hoe duurder het wordt. Sluit je een twee- of driejarig contract af bij je provider, dan brengen zij je een extra maandbedrag in rekening. Kies altijd voor de kortst mogelijke looptijd, want zo hoef je je geen zorgen te maken over hoge opzegvergoedingen.

Vervaldatum van de minimale contractperiode

De minimale contractduur kan oplopen tot 24 maanden, gedurende welke je maandelijks een bedrag betaalt. Hoe langer de contractperiode, hoe goedkoper de maandelijkse kosten en vice versa. Als je je telefoonabonnement echter vóór de vervaldatum beëindigt, moet je een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging of ETF betalen. Dit is misschien wel het belangrijkste om op te letten bij het afsluiten van een telefooncontract, omdat het je deal voor de komende jaren kan maken of breken. Als je niet zeker weet welk type apparaat plan het beste bij je behoeften en budget past, is het misschien de moeite waard om advies in te winnen voordat je een overeenkomst aangaat.

Opzegtermijn

Bij het afsluiten van een contract geeft de aanbieder je meestal informatie over wat je moet doen als je verhuist of van nummer verandert. Als ze dat niet doen, vraag het ze dan. Bij de meeste contracten is het noodzakelijk om een ​​opzegtermijn van minimaal 30 dagen te geven als je verhuist of je nummer wijzigt. Sommige providers staan ​​echter nog kortere periodes toe. Controleer dus voordat je een nieuw contract ondertekend.

Basistarief / tarief

Het basistarief is de belkosten. Het tarief dat je wordt aangeboden, is meestal gebaseerd op het aantal minuten en sms’jes dat je per maand gebruikt. Het is dus belangrijk om te begrijpen hoeveel je betaalt voordat je je aanmeldt voor een contract. Je zult deze informatie op twee manieren te weten komen. Je kunt dit doen door de rekening te bekijken zodra deze binnenkomt of door online te gaan om je account te controleren.