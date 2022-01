Hoe sluit ik een los abonnement af zonder toestel te ontvangen?

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om een telefoonabonnement inclusief toestel af te sluiten. Je betaalt dan maandelijks een deel van je telefoon af. Alleen wat doe je als je bijvoorbeeld nog een nieuwe Oppo A54 bezit? Wanneer je nog een gloednieuwe telefoon hebt, kun je er uiteraard ook voor kiezen om nog een jaartje te wachten met een nieuw toestel. Gelukkig kun je ook gewoon een abonnement afsluiten zonder toestel. Dit brengt je vaste lasten ook behoorlijk omlaag.

Een abonnement afsluiten zonder toestel is zeer eenvoudig

Je kunt heel eenvoudig een los abonnement afsluiten. Ga daarvoor specifiek op zoek naar een SIM Only abonnement. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld geen Samsung Galaxy A22 bij je abonnement ontvangt, maar alleen een SIM-kaart. Daarmee kun je bellen en internetten. Je profiteert dan dus wel van het voordeel dat je minder betaalt. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om nog even met je huidige toestel te doen. Dat is helemaal geen gek idee, want vaak stappen we over terwijl de telefoon nog prima werkt.

Waarom een los abonnement afsluiten?

Een abonnement zonder toestel afsluiten is geen verkeerde keuze. Om te beginnen is de kans groot dat je huidige toestel nog goed werkt. Bovendien is het ook een duurzame keuze om langer met een telefoon te blijven doen. Niet iedere nieuwe telefoon is extreem veel beter dan zijn voorganger. Daarom kun je er ook voor kiezen om alleen te wisselen als er nieuwe bijzondere functies zijn. Wanneer jij je telefoon voornamelijk gebruikt om mee te bellen en te whatsappen, dan voldoet een ouder model ook wel.

Of toch wel een nieuw toestel nemen?

Nu zijn er ook veel mensen die wel ieder jaar een nieuw toestel nemen. Ook dat heeft weer voordelen. Heb je bijvoorbeeld de neiging om je telefoon wel eens te laten vallen? Dan heb je ieder jaar weer een mooi nieuw toestel. Bovendien is een telefoon, zeker onder jongeren, ook best een statussymbool geworden. Of je daar ook echt waarde aan hecht, zal per persoon verschillen. Ga zeker eens na of je wel of geen nieuwe telefoon wilt en nodig hebt. Besef wel dat je een stuk voordeliger uit zal zijn wanneer je besluit om een SIM Only abonnement af te sluiten. Overigens kun je ook besluiten om de telefoon in één keer af te betalen, zodat je maandelijkse lasten lager zullen liggen.