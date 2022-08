Opvouwbare Motorola Razr 2022 Officieel Aangekondigd In China

Vlak nadat Samsung de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 introduceerde, heeft Motorola de Razr 2022 aangekondigd in China. De opvouwbare smartphone beschikt onder andere over een 6,7-inch vouwbaar scherm met een 144Hz verversingssnelheid.

We hebben er lang op moeten wachten, maar Motorola heeft eindelijk de opvolger van de Razr 5G aangekondigd. De Motorola Razr 2022 krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 860 euro. We hebben nog geen details over een Europese lancering, maar vanwege de belastingen en importkosten kunnen we hier een adviesprijs verwachten van zo’n 1000 euro.

De Razr 2022 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we nog een extra 2,7-inch scherm. Dit is een stuk groter dan het 1,9-inch scherm op de Galaxy Z Flip 4. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3500 mAh en kan met 33W snelladen. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie en de rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De Motorola Razr 2022 is vanaf 15 augustus verkrijgbaar in China voor omgerekend 860 euro (8GB + 128GB), 932 euro (8GB + 256GB) of 1047 euro (12GB + 512GB). De voorganger van de Razr 2022 verscheen in Nederland op de markt met een adviesprijs van maar liefst 1499 euro.

via [AW]