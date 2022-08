Instagram Reels Voortaan Te Plaatsen Op Facebook

Meta, het moederbedrijf van zowel Instagram als Facebook, gaat het makkelijker maken om Instagram Reels te delen op Facebook. Volgens Meta kunnen content-creators op deze manier hun publiek op beide platformen makkelijker uitbreiden om vervolgens via beide platformen meer inkomsten te genereren.

De website Engadget schrijft dat Meta momenteel verschillende updates uitrolt om het crossposten tussen zijn social media diensten makkelijker te maken. Zo kun je met één knop Instagram Reels vanaf Instagram doorplaatsen naar Facebook Reels. Ook krijgt Facebook de mogelijkheid om automatisch Reels te maken met behulp van de Stories die je al hebt gedeeld. Daarnaast heeft Meta meer Remix-opties toegevoegd aan Facebook. Deze opties verschenen eerder al in Instagram Reels.

Engadget schrijft verder dat het in de toekomst mogelijk zal worden om content creators op Facebook een fooi te geven. Deze creators krijgen ook een beter inzicht in de statistieken van hun content, zoals het bereik, de bekeken minuten en de gemiddelde kijktijd, zodat ze weten welke content het populairste is.

