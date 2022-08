Motorola Edge 2022 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd onder de naam Motorola Edge 2022. De Edge 2022 beschikt onder andere over een 144Hz scherm, een 5000 mAh accu en een 50MP hoofdcamera. In de VS krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 493 euro.

De nieuwste mid-range smartphone van Motorola heeft een 6,6-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz voor extra vloeiende beelden. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 1050-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een dieptesensor.

De vingerafdrukscanner zit in het scherm en een microSD-kaart-aansluiting ontbreekt. De Edge 2022 draait op Android 12 en gebruikers ontvangen waarschijnlijk tweede grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Motorola Edge 2022 is momenteel alleen voor de Verenigde Staten aangekondigd, maar naar verwachting komt de smartphone later ook naar Europa. In de VS kost de smartphone omgerekend net iets minder dan 500 euro.

via [androidplanet]