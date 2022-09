Wat is een open-source marketingautomatiseringsplatform?

Wanneer het op de juiste manier gebruikt wordt, verwijst “marketing automation”, ook wel marketingautomatisering, naar software die het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marketingcampagnes kan stroomlijnen.

Het gebruik van software voor marketingautomatisering stelt teams in staat om sneller en efficiënter opkomst te creëren en te koesteren, initiatieven te lanceren, aangepaste inhoud te maken, klanten te binden en te behouden en het rendement op investeringen te meten.

Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende processen te automatiseren die vroeger handmatig werden uitgevoerd. In plaats van gesloten of propriëtaire oplossingen te gebruiken, steunt open-source marketingautomatisering op open-source technologie als basis. Hieronder lees je meer informatie over marketing automation.

Wat is het voordeel van open-source marketingautomatisering?

Het gebruik van open source marketingautomatisering maakt een grotere flexibiliteit mogelijk, wat gunstig is als marketingtechnologie, consumentenbehoeften en marketingkanalen zich blijven ontwikkelen.

Bedrijven kunnen hun marketing automation-platform aanpassen aan hun veranderende eisen met behulp van een open-source platform. Zo kunnen bedrijven gegevens verzamelen uit een groter aantal systemen en alle uiteenlopende technologieën integreren die deel uitmaken van hun marketing stack. Deskundig advies voor mautic of andere platformen raadplegen kan ook aan te raden zijn!

Welke voordelen kan marketingautomatisering je bedrijf bieden?

Je marketingtaken kunnen volledig geautomatiseerd worden met behulp van open source of andere marketingautomatiseringssoftware. Hulpmiddelen voor marketingautomatisering worden zowel gebruikt in het proces van het verwerven van nieuwe klanten als in het proces van het stroomlijnen van interacties met huidige klanten. Behoud je bestaande klanten en verkoop ze extra goederen en diensten.

Met een marketingautomatiseringssysteem kun je activiteit nauwkeurig volgen en voor elke bezoeker een profiel maken. Je kunt talrijke soorten marketingscenario’s automatiseren en berichten via een groot aantal kanalen versturen. Neem in zulke berichten personaliseringsfuncties op zoals segmentering en tagging.

Wat is de beweegreden achter open-source marketingautomatisering?

Het is algemeen bekend dat marketingautomatisering verschillende positieve aspecten heeft. Een marketingautomatiseringssysteem geeft bedrijven de mogelijkheid om het volgende te doen:

● Tijd besparen door een grote verscheidenheid aan tijdrovende bewerkingen te automatiseren. Hierdoor kunnen marketingteams meer doen met minder middelen en komen marketeers vrij om zich te concentreren op het ontwikkelen van meer aansprekende, vernieuwende en succesvolle campagnes.

● Gebruik maken van een grotere verscheidenheid aan gegevensbronnen, zodat je een beter inzicht krijgt in je klanten en hun acties, voorkeuren en interessegebieden.

● Marketingprogramma’s starten en beheren en voortgang meten en rapporteren terwijl je je inspanningen optimaliseert om de betrokkenheid te vergroten en resultaten te boeken.

● Het aantal fouten, inefficiënties en gemiste kansen verminderen door alle marketing campagnes en procedures te systematiseren.

● De effectiviteit van de personalisatie van de inhoud verbeteren om de betrokkenheid te vergroten en diepere relaties met klanten te ontwikkelen.

Om de vele voordelen van marketingautomatisering ten volle te benutten…

…zijn de meeste systemen ingewikkeld om op te zetten, te onderhouden en bij te werken. Bedrijven kunnen voor geen enkele taak de beste hulpmiddelen inzetten als ze aan propriëtaire systemen gebonden zijn.

Propriëtaire marketingautomatiseringsoplossingen investeren echter liever in hun producten dan in het bouwen van connectoren voor gegevens en andere technologieën, waardoor succesvolle marketingcampagnes gegevens uit verschillende bronnen nodig hebben en het volledige potentieel van de martech-stack moeten benutten. Bovendien kunnen de kosten van op maat gemaakte marketingautomatiseringsoplossingen een groot deel van de marketinguitgaven opslokken.