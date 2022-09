YouTube Music-fout Zet Scherm Samsung- En Pixel-smartphones Niet Op Standby

De laatste versie van YouTube Music bevat een fout die voor problemen zorgt op Samsung en Pixel-smartphones. De fout zorgt ervoor dat het scherm niet op standby gaat, waardoor de accu snel leeg loopt.

Gebruikers van Samsung-smartphones met Android 12L en Pixel-smartphones met Android 13 klagen over een probleem met YouTube Music versie 5.23.50. Het scherm blijft namelijk actief terwijl je muziek speelt. Normaal gaat het scherm na x aantal seconden of minuten op zwart, maar de fout in YouTube Music negeert de ingestelde time-out tijd van het scherm. Het is overigens wel mogelijk om zelf het scherm uit te schakelen. Alleen de automatische time-out tijd werkt niet.

Google is op de hoogte van dit probleem en zal een oplossing uitrollen in de volgende update.

via [AW]