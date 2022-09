Sony Xperia 1 IV Gaming Edition Aangekondigd

Sony heeft een Gaming Edition van de Sony Xperia 1 IV aangekondigd. De Sony Xperia 1 IV Gaming Edition heeft extra werkgeheugen en komt met een special case die is uitgerust met een koeler aan de achterkant. Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet.

De Sony Xperia 1 IV Gaming Edition is vrijwel gelijk aan de reguliere Sony Xperia 1 IV die Sony eerder dit jaar introduceerde. De Gaming Edition wordt echter geleverd met een case waarin een koeler is verwerkt. Hierdoor blijft de smartphone koel tijdens lange gaming-sessies. Deze case is verder uitgerust met een 3.5mm-jack, HDMI-poort, ethernetpoort en USB-C-poort. Deze extra aansluitingen maken het mogelijk om met de smartphone te streamen.

Daarnaast heeft de Gaming Edition 16GB werkgeheugen in plaats van 12GB werkgeheugen. De overige specificaties zijn hetzelfde gebleven. Sony zal de streamer case ook los op de markt brengen, zodat huidige Xperia 1 IV gebruikers de case ook kunnen aanschaffen.

via [tweakers]